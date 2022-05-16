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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Экономия на масштабах производства начинает уступать перед важностью географической диверсификации
Очередной рассказ про все яйца в одной корзине от руководства Infineon.
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Директор Infineon Technologies по маркетингу Гельмут Гассель (Helmut Gassel) в интервью Nikkei Asian Review пояснил, почему компании и власти отдельных стран начинают осознавать важность географической диверсификации производства полупроводниковых компонентов. Старая пословица о необходимости не класть все яйца в одну корзину красноречиво иллюстрирует актуальный принцип развития современной полупроводниковой отрасли.

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Источник изображения: AP

Обороты этого сектора экономики, по словам члена совета директоров Infineon, достигли таких масштабов, что эффект снижения затрат от концентрации производства на одном континенте нивелируется потенциальными рисками его нарушения. Достаточно одного инцидента, чтобы парализовать работу предприятий на несколько месяцев, а потому в Infineon одобряют стремление властей разных регионов развивать локальное производство чипов.

Infineon является крупнейшим поставщиком полупроводниковых компонентов для автомобильной отрасли и контролирует значительную часть рынка силовой электроники. Часть продукции она выпускает самостоятельно, прочую доверяет выпускать подрядчикам. Последние, по её словам, не смогут удовлетворить спрос отрасли на чипы до конца 2022 года, в лучшем случае. При этом на рынке действительно наблюдается снижение интереса на ПК, смартфоны и телевизоры, как утверждает представитель Infineon, но тот же автомобильный сектор демонстрирует долгосрочное структурное изменение спроса, которое потребует увеличение объёмов производства профильной продукции.

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К концу марта компания уже набрала заказов на 37 млрд евро, и более половины из них имели отношение к автомобильной промышленности. Около трёх четвертей этих заказов Infineon будет вынуждена удовлетворять на протяжении ближайших 12 месяцев.

#аналитика #полупроводники #infineon
3
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ахахах
15:29
обесцениваются же гривны,а тут ещё и налог на машины убрали.Естественно скупят и пригонят,это просто под нищих закос такой у хуторян
С начала года украинцы ввезли в страну более 80 тысяч автомобилей из Европы
Johan_888
15:27
Infineon, главное сворачивайте производство MERUS, это реально классный усилок.
Экономия на масштабах производства начинает уступать перед важностью географической диверсификации
Дмитрий
15:27
Боятся что Китай на Тайвань пойдет и тогда полупроводниковому миру хана а так сейчас в Индии заводик построят и Европе
Экономия на масштабах производства начинает уступать перед важностью географической диверсификации
Артём Николаев
15:27
Это происки вражеского микрософта, используйте православный яндекс браузер! Хотя у меня тоже не получилось. Но забавно, что труЪ патриотический магазин пользуется услугами американского Cloudflare.
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swr5
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