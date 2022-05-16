Очередной рассказ про все яйца в одной корзине от руководства Infineon.

Директор Infineon Technologies по маркетингу Гельмут Гассель (Helmut Gassel) в интервью Nikkei Asian Review пояснил, почему компании и власти отдельных стран начинают осознавать важность географической диверсификации производства полупроводниковых компонентов. Старая пословица о необходимости не класть все яйца в одну корзину красноречиво иллюстрирует актуальный принцип развития современной полупроводниковой отрасли.

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Источник изображения: AP

Обороты этого сектора экономики, по словам члена совета директоров Infineon, достигли таких масштабов, что эффект снижения затрат от концентрации производства на одном континенте нивелируется потенциальными рисками его нарушения. Достаточно одного инцидента, чтобы парализовать работу предприятий на несколько месяцев, а потому в Infineon одобряют стремление властей разных регионов развивать локальное производство чипов.

Infineon является крупнейшим поставщиком полупроводниковых компонентов для автомобильной отрасли и контролирует значительную часть рынка силовой электроники. Часть продукции она выпускает самостоятельно, прочую доверяет выпускать подрядчикам. Последние, по её словам, не смогут удовлетворить спрос отрасли на чипы до конца 2022 года, в лучшем случае. При этом на рынке действительно наблюдается снижение интереса на ПК, смартфоны и телевизоры, как утверждает представитель Infineon, но тот же автомобильный сектор демонстрирует долгосрочное структурное изменение спроса, которое потребует увеличение объёмов производства профильной продукции.

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К концу марта компания уже набрала заказов на 37 млрд евро, и более половины из них имели отношение к автомобильной промышленности. Около трёх четвертей этих заказов Infineon будет вынуждена удовлетворять на протяжении ближайших 12 месяцев.