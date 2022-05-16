На этой неделе чиновники США и ЕС намереваются сделать совместное заявление о мерах по координации усилий, направленных на поддержку полупроводниковой отрасли по обе стороны океана, как отмечает Reuters. Впервые о необходимости совместной работе в правовом поле на этом направлении представители профильных ведомств заговорили ещё в прошлом полугодии.
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Мировая полупроводниковая отрасль, по мнению авторов инициативы, нуждается в системе раннего предупреждения кризисных явлений, для чего нужен более активный обмен информацией не только между компаниями, но и между государствами и регионами.
При этом власти США и ЕС хотели бы избежать ситуации, когда предприятия полупроводниковой отрасли создавались бы компаниями и консорциумами только ради получения субсидий. Американские чиновники готовы выделить на поддержку отечественной отрасли $52 млрд, их европейские коллеги предусмотрели около €43 млрд субсидий. Правда, в случае с США профильный законопроект никак не могут утвердить в окончательной редакции, что начинает раздражать даже президента страны Джозефа Байдена (Joseph Biden).