Попытка разгона производства электромобилей не удалась.

По информации Reuters, первоначальный план компании Tesla по переходу на двусменный режим работы предприятия в Шанхае не удалось реализовать к этому понедельнику, и теперь новая попытка сделать это будет предпринята 23 мая. Пока крупнейшая экспортная площадка компании продолжает работать в односменном режиме, в лучшем случае собирая по 1200 машин в день.

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Источник изображения: Tesla

Введение второй смены позволило бы увеличить дневной объём производства до 2600 электромобилей, но пока этому мешают не только перебои с поставками компонентов, но и ограниченные возможности Tesla по размещению персонала в цехах предприятия, поскольку требования властей Китая подразумевают, что на период локдауна сотрудники будут находиться там круглосуточно. Сейчас в таком режиме работают 6000 человек, но увеличить штат вдвое, чтобы запустить вторую смену, весьма проблематично.

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В крайнем случае, проблема разрешится сама собой, ведь власти КНР рассчитывают с 1 июня снять все ограничения в Шанхае, поскольку в 15 из 16 районов этого города новые случаи заражения COVID-19 за пределами карантинных зон больше не выявляются, что говорит о стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Tesla даже смогла отправить с 19 апреля две партии электромобилей на экспорт, чего ей не удавалось сделать на первом этапе локдауна. Более трёх недель предприятие в Шанхае вообще простаивало, теперь оно работает в одну смену вместо допустимых трёх.