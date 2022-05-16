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Новости Hardware Алексей Сычёв
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Как поясняет издание The Economic Times, одним из реальных претендентов на получение правительственных субсидий в Индии является компания Vedanta, которая совместно с Foxconn рассчитывает построить на территории страны предприятие по выпуску полупроводниковых компонентов.

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Источник изображения: TSMC

Среди потенциальных клиентов предприятия уже упоминаются китайские производители смартфонов Oppo и Vivo, а также производители разного рода электронных устройств и ноутбуков. Не остались в стороне и автопроизводители, хотя все достигнутые договорённости пока носят предварительный характер.

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Диапазон техпроцессов, которые будут использоваться на индийском предприятии, простирается от 65 до 22 нм, и производители смартфонов вполне могут пользоваться его услугами. Исключение, пожалуй, составит только Apple, хотя Foxconn и будет участвовать в проекте, поскольку эта американская компания ориентируется на более продвинутую литографию и услуги TSMC. В каком штате Индии расположится новое предприятие, пока не решено.

#полупроводники #foxconn #индия
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