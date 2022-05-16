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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Дефицит кремниевых пластин сохранится не менее пяти лет
Объёмы их производства увеличиваются очень медленно.
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Источники Business Korea пояснили, почему контрактные производители чипов вынуждены повышать цены на свои услуги. Когда с их стороны идёт речь о росте цен на материалы, в первую очередь имеются в виду кремниевые пластины. По данным корейских СМИ, крупные поставщики кремниевых пластин, компании Shin-Etsu Chemical и Sumco в прошлом году подняли цены на свою продукцию на 20%, а первая в этом году усугубила ситуацию дополнительным увеличением цен на 10%.

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Источник изображения: TSMC

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В свою очередь, растут цены на поликристаллический кремний, а производители кремниевых пластин очень медленно наращивают свои мощности. При нынешних темпах их расширения, по словам отраслевых источников, трудности с доступностью кремниевых пластин сохранятся на протяжении пяти ближайших лет.

#полупроводники #литографическое производство
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