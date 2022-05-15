Хорошо знакомый нашим постоянным читателям Traktor в подавляющем большинстве своих многочисленных экспериментов серьёзно ограничен в возможностях применить к видеокартам серьёзное охлаждение, поскольку они заимствуются на условиях неприкосновенности штатной системы охлаждения. В случае с GeForce GTX 1050, как можно предположить, такие условности отсутствовали, что позволило нашему соотечестеннику водрузить на неё водоблок, подключенный к чиллеру.
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Центральный процессор Intel Core i9-12900K по соседству охлаждался аналогичным способом, его частоту удалось поднять до 5500 МГц при сохранении активности не только всех 16 ядер, но и 20 потоков. Частоты видеокарты, судя по описанию, составили 1731/8228 МГц. Это позволило занять первое место в GPUPI v.3.3 1B в модельном зачёте GeForce GTX 1050 с результатом 47,53 секунды, а также в GPUPI v.3.3 32B с результатом 49 минут 22,59 секунды. В ряде других тестов эта связка заняла вторые места в модельном зачёте.