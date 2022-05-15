Не только никель, но и космос.

Резкий рост цен на никель и растущая потребность в тяговых батареях для электромобилей подтолкнули LG Energy Solution и CATL к заключению соглашения с властями Индонезии о сотрудничестве в сфере производства тяговых аккумуляторов на территории страны в прошлом месяце. Обе компании согласились вложить в инвестиционные проекты по $9 млрд, и это является характерной чертой индонезийской политики – простые поставки никеля на экспорт страну не интересуют.

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Как поясняет Reuters, президент Индонезии Джоко Видодо (Joko Widodo) в субботу посетил Техас для переговоров с Илоном Маском (Elon Musk) о возможных инвестициях Tesla в добывающую и обрабатывающую отрасли этой страны. Представители Tesla, в свою очередь, побывали в Индонезии на прошлой неделе.

Источник изображения: Reuters

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Власти Индонезии заинтересованы в сотрудничестве с Маском не только на направлении тяговых батарей, но и аэрокосмических программ. По этой причине президент страны во время своего визита в Техас посетит стартовую площадку SpaceX в этом штате. До сих пор руководство Tesla не шло на сотрудничество с Индонезией в сфере добычи никеля из-за несоответствия местной промышленности высоким требованиям американской стороны к экологической безопасности производства. Что удастся изменить в этой сфере в ближайшее время, станет понятно по итогам переговоров Илона Маска и Джоко Видодо.