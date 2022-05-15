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Новости Hardware Алексей Сычёв
К 2024 году AMD сможет контролировать более четверти рынка процессоров для ПК и серверов
И в денежном, и в натуральном выражении!
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Эксперты Bank of America утверждают, что первый квартал текущего года AMD завершила с долей на рынке процессоров для ПК в 20%, если измерять денежными показателями, и 22%, если считать поштучные поставки. Увеличивая свою долю в коммерческой части мобильного сегмента и верхнем ценовом диапазоне, AMD умудрялась увеличивать среднюю цену реализации своих процессоров.

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Источник изображения: AMD

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При этом авторы прогноза сообщают, что в серверном сегменте AMD уже 12 кварталов подряд увеличивает свою долю на рынке процессоров в натуральном выражении. Если предположить, что до 2024 года включительно рынок ПК и серверов будет в среднем расти на 6% в год, то у AMD есть шансы к концу периода занять долю в 26% как в денежном, так и в количественном выражении. Это будет существенный прогресс от уровня 2021 года, поскольку денежная доля компании на тот момент не превышала 15%, а количественная – 19%.

#amd #intel #аналитика #компьютерный рынок
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