Для серверных систем высокой плотности.

Одному из участников форума AnandTech удалось спасти от забвения сайтом VideoCardz интересную тему – на просторах китайских интернет-сообществ кто-то выложил фотографию процессорного разъёма AMD Socket SP6, который компания собирается использовать в серверном сегменте для установки процессоров EPYC с уровнем энергопотребления от 70 до 225 Вт.

реклама

Источник изображения: Bilibili, AnandTech Forums

анонсы и реклама RTX 3070 Ti уже дешевле 100 тр RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр -40% на 12700F в Ситилинке !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz -22% на i5 12600 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 124 590р 600 000р скидка на 98" Samsung 4K -30% на i3 12100 в Ситилинке В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K

На фоне присущих Socket SP5 показателей энергопотребления от 200 до 400 Вт это значительно скромнее, да и количество поддерживаемых каналов памяти должно уменьшиться с 12 до 6 штук, а количество линий PCI Express – со 160 до 96 штук. Наконец, физические размеры разъёма Socket SP6 совпадают с более компактным Socket SP3 (58,5 x 75,4 мм), тогда как разъём Socket SP5 обладает размерами 76 х 80 мм. По количеству контактов типа LGA разъём Socket SP6 располагается по середине между SP3 и SP5, поскольку предполагает наличие 4844 контактных площадок на процессоре. По всей видимости, разъём Socket SP6 будет использоваться при создании серверных систем более высокой плотности, чем Socket SP5. Новый разъём может пригодиться и для процессоров семейства AMD Ryzen Threadripper.