На фоне многочисленных стенаний компаний из самых разных сфер деятельности о сохранении дефицита полупроводниковых компонентов и катастрофическом его влиянии на бизнес весьма символично звучат заявления немецкого конгломерата Rheinmetall, выпускающего широчайший спектр вооружения и военной техники. Как поясняет Reuters, в этом году компании удалось потратить 500 млн евро на пополнение запаса полупроводниковых компонентов, необходимых для производства своей продукции.
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Имеющегося запаса чипов, как заявляет источник, Rheinmetall хватит на пять лет осуществления производственной деятельности. Кстати, это не помешало компании в рамках текущей оптимизации бизнеса выставить на продажу подразделение по производству компонентов для автомобильной техники – клапанов и насосов, помимо прочего. При этом полностью от выпуска гражданской продукции немецкий оборонный гигант отказываться не собирается.