Уже 10 кандидатов на покупку активов компании подали свои заявки.

Агентство Nikkei Asian Review сообщило, что руководство Toshiba подписало соглашения о конфиденциальности с десятью претендентами на участие в её приватизации. Кандидаты получили доступ к подробной финансовой отчётности компании, а с выбором лучших из них Toshiba обещает определиться вскоре после очередного собрания акционеров, которое намечено на июнь этого года. Впрочем, ознакомить акционеров с предложениями инвесторов руководство Toshiba обязуется ещё до ежегодного собрания.

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Источник изображения: Reuters

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Фактически, приём заявок будет продолжаться до 30 мая, так что количество потенциальных участников приватизации может вырасти. На оплату услуг финансовых консультантов выделено $77 млн, количество нанятых фирм данного профиля уже увеличилось до трёх. Таким образом, дальнейшая судьба японской корпорации решится в июне или чуть позже.