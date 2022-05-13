Серверный сегмент выйдет на первый план.

На мероприятии для инвесторов руководство Micron Technology делилось информацией не только о технических новшествах, но и о предполагаемой динамике финансовых показателей. Структура выручки компании к середине десятилетия должна измениться. Если в прошлом фискальном году она на 55% определялась сегментом ПК и смартфонов, то к середине десятилетия эта доля сократится до 38%.

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Источник изображения: Micron

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Степень зависимости выручки Micron от серверного сегмента при этом вырастет с 30 до 42%, а оставшиеся 20% выручки будут формировать направления компонентов для автомобильной, промышленной и сетевой продукции. В прошлом году на их долю приходилось не более 15% выручки компании. Вообще, в Micron считают, что к 2025 году спрос на память для применения в автомобилях будет расти в среднем на 40% в год для оперативной памяти и на 49% в год для твердотельной памяти. Распространение систем активной помощи водителю резко увеличит потребность машин в микросхемах памяти. В частности, оперативной памяти потребуется в 30 раз больше, а твердотельной – во все 100 раз больше.