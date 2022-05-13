Агентство Bloomberg заявило, что корейская компания Samsung Electronics не сможет оставаться в стороне от всеобщей тенденции, и со второго полугодия вынуждена будет поднять цены на услуги по контрактному производству полупроводниковых компонентов на 15-20%. Что характерно, сильнее подорожают чипы, выпускаемые по более зрелой литографической технологии.
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В сложившихся условиях производственные затраты подобных компаний увеличиваются на 20-30%, и часть дополнительных расходов они вынуждены переносить на клиентов. В прошлом году конкурирующая TSMC уже повышала цены на 20%, с начала следующего года она собирается поднять их ещё на 5-8%. Тайваньская компания UMC поднимет цены на 4% с текущего квартала. Samsung долго сопротивлялась этому, но будет вынуждена поднять цены со следующего полугодия.
В прошлом году корейский гигант потратил $36 млрд на модернизацию и расширение контрактных производственных мощностей. Её портфель заказов на этом направлении на ближайшие пять лет уже превосходит прошлогоднюю выручку в восемь раз, компания надеется не только сохранить имеющихся клиентов, но и заполучить новых. Повышая цены, это сделать будет непросто, но подобные действия характерны для всех участников рынка. Уже в этом квартале Samsung рассчитывает начать массовое производство 3-нм изделий.