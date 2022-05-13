О степени влияния китайских локдаунов последних недель на производство ноутбуков можно судить хотя бы по комментариям аналитиков Citi, которые сообщили о сокращении объёмов поставок на 41% по итогам апреля, если сравнивать с мартом. Уже четвёртый месяц подряд фактические показатели поставок оказываются хуже прогнозов – специалисты Citi рассчитывали, что в апреле падение не превысит 35%.
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По мнению аналитиков, снижение объёмов поставок обусловлено не только перебоями с поставками комплектующих и остановкой конвейеров из-за локдауна, помимо этого снижается и спрос на ноутбуки после почти двух лет бурного роста. Для второго квартала, с другой стороны, апрель окажется самым худшим месяцем, и в мае ситуация начнёт улучшаться. Как стало известно вчера, на падающем рынке AMD умудряется увеличивать свою долю в сегменте мобильных процессоров.