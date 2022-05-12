Только со сроками пока загвоздка – сейчас момент не самый удачный.

Источники Bloomberg уже сообщали об этом ранее, но только на этой неделе, как поясняет CNBC, глава SoftBank публично признался в намерениях японской корпорации сохранить за собой крупный пакет акций Arm после выхода британского разработчика на фондовый рынок. Масаёси Сон (Masayoshi Son) не стал конкретизировать, сколько SoftBank намеревается выручить за размещаемые на бирже акции Arm, но дал понять, что сроки IPO будут сильно зависеть от ситуации на фондовом рынке. Сама британская компания не хочет попасть в период высокой волатильности, поскольку это может вынудить её выручить за свои акции меньше, чем планировалось.

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Источник изображения: Getty Images

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В принципе, легко догадаться, что SoftBank и Arm желают получить за акции последней больше тех $40 млрд, которые были упущены после развала сделки с NVIDIA ранней весной этого года. В феврале глава SoftBank заявил, что намеревается вывести на Нью-йоркскую фондовую биржу акции Arm до 31 марта 2023 года. Британские власти хотели бы добиться размещения акций Arm в Лондоне, но пока данная инициатива не находит поддержки у японских собственников бизнеса компании. Очевидно, что пока Arm не торопится с выходом на биржу, поскольку активы компаний технологического сектора в последнее время теряют в цене, и момент для привлечения средств не очень удачный.