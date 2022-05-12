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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск заявил о рекордно высоких темпах наращивания объёмов производства компанией Tesla
Это своего рода рекорд разгона.
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Глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) достаточно много внимания уделяет оптимизации производственных процессов, и он как-то даже заявил, что применение роботов со временем позволит ускорить движение конвейера по сборке электромобилей до темпа движения пешехода, а к концу десятилетия компания сможет выпускать по 20 млн машин ежегодно.

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На одной из недавних тематических конференций, как отмечает Barron’s, глава Tesla без лишней скромности заявил, что компания уже опередила всех автопроизводителей по темпам наращивания объёмов производства транспортных средств. Даже знаменитый Ford T в начале прошлого века увеличивал свои тиражи не так быстро.

Источник изображения: Getty Images

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Если учитывать прогноз по готовности Tesla выпустить в этом году около 1,4 млн электромобилей, то за десять лет своей деятельности компания сможет произвести 3,8 млн серийных машин. За сопоставимый отрезок своего жизненного цикла один из первых массовых автомобилей в истории, Ford T, был произведён в количестве не более 3,2 млн экземпляров. Впрочем, как и Генри Форд (Henry Ford) в своё время, Илон Маск оптимизирует технологию производства машин по полной программе. Красить всю продукцию только в чёрный цвет он ещё не решился, но вот от непопулярных опций избавляется решительно, да и модельный ряд электромобилей Tesla нельзя назвать слишком уж широким.

#tesla #электромобили #илон маск #электромобили tesla
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