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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Американские власти осведомлены о попытках КНР препятствовать принятию закона о поддержке полупроводниковой отрасли США
Экономическое противостояние сконцентрировано в сфере полупроводниковых компонентов.
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Сейчас, когда обе палаты американского парламента приступили к обсуждению очередной редакции закона о поддержке национальной полупроводниковой отрасли, тема противостояния Китая и США в экономической сфере вновь обрела актуальность. Напомним, что законодатели США пытаются утвердить пакет мер, который позволит выделить до $52 млрд субсидий на развитие местной полупроводниковой отрасли.

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По словам Reuters, министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) осведомлена о предпринятых ещё в ноябре китайскими властями попытках лоббировать противодействие принятию данного закона за счёт привлечения к процессу американских компаний. Тогда ими были получены письма, в которых рассматривалась вероятность потери американскими поставщиками доли китайского рынка и снижения выручки на внутреннем рынке КНР в случае реализации описываемых в законопроекте США мероприятий по защите от китайского влияния.

Источник изображения: Reuters

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Официальные представители китайских ведомств также выступили против принятия такого закона в США, сославшись на его антикитайский характер и использование философии времён «холодной войны». По словам министра торговли США, китайцы так боятся принятия данного закона, поскольку понимают, что это позволит Америке обойти их с конкурентной точки зрения. КНР, по её словам, вложила не менее $160 млрд в развитие домашней полупроводниковой промышленности, и если США противопоставят этому свои субсидии в размере $52 млрд, для Китая это будет не лучшим исходом.

#полупроводники #китай #сша #китайские производители #законопроект
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