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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Производство ноутбуков в Китае нормализуется только к июлю
Территории его концентрации сейчас переживают не самые простые времена.
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Контрактное производство ноутбуков для большинства крупных торговых марок сосредоточено вдоль восточного побережья Китая, поэтому влияние пандемии на деятельность местной отрасли весьма критично для её функционирования. Как отмечает DigiTimes со ссылкой на традиционные отраслевые источники, объёмы производства ноутбуков в Китае вряд ли вернутся на уровень до введения локдаунов ранее июля текущего года.

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Источник изображения: DigiTimes

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Помимо банальных перебоев с доступностью компонентов, на производство ноутбуков негативно влияют нехватка рабочей силы из-за ограничений на её перемещение и нарушения логистических цепочек. «Ложкой мёда» в этой «бочке дёгтя» может считаться только тенденция снижения спроса на бюджетные ноутбуки, которые в разгар пандемии были востребованы в образовательной сфере и выпускались в больших количествах. Дорогих ноутбуков производится гораздо меньше, а потому и влияние негативных факторов на их выпуск будет не таким сильным в абсолютном выражении.

#аналитика #ноутбуки #китай #пандемия #локдаун
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