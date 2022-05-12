Возможно, оно будет носить временный характер.

Представители Intel от второго квартала не ожидали положительной динамики на рынке комплектующих для ПК, поскольку у клиентов компании накопилось достаточно процессоров, которые они не могли пристроить в готовые системы в предыдущие периоды из-за нехватки сопутствующих компонентов. Руководство AMD на рынок ПК в целом тоже особых ставок не делало, предпочитая говорить о росте спроса в корпоративном сегменте и концентрации на более дорогих потребительских конфигурациях.

реклама

Сайт DigiTimes теперь сообщает, что и компания Asustek Computer рассчитывает столкнуться со снижением объёмов поставок ПК во втором квартале по сравнению с первым примерно на 10%. Речь, конечно же, идёт преимущественно о ноутбуках марки ASUS.

Источник изображения: Asustek Computer

анонсы и реклама -22% на i5 12600 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 124 590р -20% на i7 12700K - смотри цену В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K -20% на i3 12100 в Ситилинке Пиши новости на наш сайт и зарабатывай 600 000р скидка на 98" Samsung 4K -20% на 12700F в Ситилинке Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

В сегменте материнских плат и видеокарт продукция ASUS будет во втором квартале поставляться в количествах, на 10-15% меньше уровня первого квартала. Впрочем, если опираться на прогнозы руководства Corsair, просадка спроса на комплектующие для самостоятельной сборки ПК во втором квартале может носить временный характер, и во втором полугодии он может вернуться к росту на фоне снижения цен на видеокарты и центральные процессоры.