Компания Corsair, ранее известная преимущественно своими модулями оперативной памяти, в последние годы не только расширила ассортимент игровой периферии и комплектующих для ПК, но и стала публичной. Последнее обстоятельство позволило представителям сайта Tom’s Hardware Guide изучить довольно интересные высказывания руководства Corsair на квартальной отчётной конференции.
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В первом квартале видеокарты, продажи которых непосредственно влияют на спрос на собственную продукцию Corsair, по словам руководства компании, до сих пор продавались с наценкой до 50% относительно рекомендованного уровня, но даже в таких условиях активность рынка оказалась выше, чем в период до пандемии. В ближайшее время, как считают в компании, цены на видеокарты вернутся к рекомендованным уровням, а в некоторых случаях даже опустятся ниже. Уже во втором полугодии активность покупателей в сегменте центральных процессоров и видеокарт значительно вырастет, чему будет способствовать нормализация цен на данные виды продукции.