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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Изначально клиенты TSMC рассчитывали на получение скидок во втором полугодии
Вместо этого к началу следующего года их ожидает рост цен.
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Представителям ресурса Nikkei Asian Review удалось оценить реакцию некоторых клиентов TSMC на информацию о намерениях компании повысить цены на свои услуги к началу следующего года на 5-8%. Сперва они не поверили этим новостям и сочли их дезинформацией, но по мере осознания всей специфики сложившейся ситуации оказались озадачены вторым за последние 12 месяцев повышением цен.

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Источник изображения: TSMC

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В условиях, когда спрос на смартфоны, телевизоры и ПК начал снижаться, разработчики профильных компонентов хотели бы рассчитывать на снижение цен на услуги TSMC во втором полугодии. Ранее компания крайне редко повышала цены на свои услуги, а по мере экспансии производства с использованием той или иной литографической технологии обычно ещё и предлагала скидки. Теперь, как признаются её клиенты, полупроводниковой отрасли действительно предстоит пережить серьёзные перемены.

#финансы #полупроводники #литографическое производство #tsmc
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