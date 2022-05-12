Вместо этого к началу следующего года их ожидает рост цен.

Представителям ресурса Nikkei Asian Review удалось оценить реакцию некоторых клиентов TSMC на информацию о намерениях компании повысить цены на свои услуги к началу следующего года на 5-8%. Сперва они не поверили этим новостям и сочли их дезинформацией, но по мере осознания всей специфики сложившейся ситуации оказались озадачены вторым за последние 12 месяцев повышением цен.

реклама

Источник изображения: TSMC

анонсы и реклама -22% на i5 12600 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 124 590р -20% на i7 12700K - смотри цену В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K -20% на i3 12100 в Ситилинке Пиши новости на наш сайт и зарабатывай 600 000р скидка на 98" Samsung 4K -20% на 12700F в Ситилинке Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

В условиях, когда спрос на смартфоны, телевизоры и ПК начал снижаться, разработчики профильных компонентов хотели бы рассчитывать на снижение цен на услуги TSMC во втором полугодии. Ранее компания крайне редко повышала цены на свои услуги, а по мере экспансии производства с использованием той или иной литографической технологии обычно ещё и предлагала скидки. Теперь, как признаются её клиенты, полупроводниковой отрасли действительно предстоит пережить серьёзные перемены.