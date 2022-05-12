Представителям ресурса Nikkei Asian Review удалось оценить реакцию некоторых клиентов TSMC на информацию о намерениях компании повысить цены на свои услуги к началу следующего года на 5-8%. Сперва они не поверили этим новостям и сочли их дезинформацией, но по мере осознания всей специфики сложившейся ситуации оказались озадачены вторым за последние 12 месяцев повышением цен.
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В условиях, когда спрос на смартфоны, телевизоры и ПК начал снижаться, разработчики профильных компонентов хотели бы рассчитывать на снижение цен на услуги TSMC во втором полугодии. Ранее компания крайне редко повышала цены на свои услуги, а по мере экспансии производства с использованием той или иной литографической технологии обычно ещё и предлагала скидки. Теперь, как признаются её клиенты, полупроводниковой отрасли действительно предстоит пережить серьёзные перемены.