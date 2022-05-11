Японским парламентариям, как сообщает Reuters, удалось принять закон о комплексе мер по защите экономической безопасности страны. Он предусматривает более серьёзный контроль за деятельностью компаний, работающих с объектами критической инфраструктуры в 14 отраслях. К ним относятся сфера энергетики и водоснабжения, информационных технологий, финансов и транспорта.
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Компаниям в этих сферах будут выделяться государственные субсидии для импортозамещения, особенно если речь идёт о зависимости от поставок из Китая. Одновременно чиновникам будут даны более широкие полномочия для проверки деятельности таких компаний. Правительство Японии собирается поддерживать субсидиями отечественных разработчиков, когда речь пойдёт о критических важных для безопасности страны технологиях. Власти Японии также будут более тщательно охранять патенты, которые могут быть использованы другими странами для создания ядерного вооружения и прочих оборонных технологий.