И готова отказаться от услуг Samsung.

Версия материала DigiTimes на китайском языке, которая доступна не только обладателям подписки, раскрывает гораздо больше подробностей о специфике сотрудничества TSMC со своими клиентами в ближайшие годы. Становится известно, например, что и NVIDIA, и Intel проявляют заинтересованность в использовании не только 3-нм техпроцесса TSMC, но и более прогрессивного 2-нм.

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Источник изображения: TSMC

NVIDIA вернётся к использованию только услуг TSMC в рамках графических решений Hopper и Ada Lovelace, причём последние будут производиться не только по 5-нм технологии, но и по 4-нм. Последняя также будет применяться при выпуске ускорителей вычислений Hopper, которые не найдут применения в потребительском секторе. По данным тайваньских источников, NVIDIA уже забронировала для своих нужд часть производственных мощностей TSMC по выпуску 3-нм продукции до конца 2024 года.

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Интерес Intel к использованию 2-нм технологии TSMC выглядит любопытно, особенно если учесть, что первая из компаний намеревается освоить технологию 18A к 2025 году, восстановив тем самым своё номинальное технологическое лидерство. Впрочем, сотрудничать с TSMC процессорный гигант может просто из желания подстраховаться или с оглядкой на возможные сроки внедрения 2-нм технологии конкурентом.