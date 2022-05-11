В бой идут одни старики.

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

Кадровый голод в сфере информационных технологий и полупроводниковых компонентов участники рынка готовы утолять при помощи отставных специалистов, желающих оставаться в профессии на выгодных для себя условиях. Когда в феврале прошлого года генеральным директором Intel стал Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), которому уже исполнилось 60 лет, он начал активно привлекать на руководящие посты ветеранов отрасли, которые уже имели опыт работы в компании.

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Судя по публикации Business Korea, компания Samsung Electronics собирается придерживаться схожей кадровой политики. С этого месяца, как сообщает источник, южнокорейский гигант внедрит новую систему оценки персонала, которая позволит готовящимся выйти на пенсию в феврале 2023 года сотрудникам претендовать на продолжение карьеры. Кандидатам будет присваиваться условный рейтинг, и лучшие специалисты смогут продолжить работу в Samsung после достижения пенсионного возраста.

Источник изображения: Business Korea

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Одновременно будут введены доплаты специалистам, которые уже достигли предельных должностей в структуре компании, но нуждаются в дополнительной материальной мотивации. Параллельно Samsung Electronics надеется наладить более продуктивный диалог между сотрудниками и руководством компании.