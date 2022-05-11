Тайваньская компания ASRock была основана пятого мая 2002 года, поэтому на днях она отметила свой двадцатилетний юбилей. Долгое время она специализировалась на материнских платах, но в дальнейшем расширила ассортимент продукции и на серверный сегмент, и на рынок видеокарт, пусть и не на всех географических рынках. Сейчас продукцию марки можно официально приобрести в более чем 90 странах мира.
реклама
Филиалы ASRock имеются в Европе, США и Японии, а штаб-квартира расположена в столице Тайваня. В пресс-релизе, посвящённом круглой дате, ASRock называет себя молодой и трепетной компанией, способной удовлетворить потребности широкого круга пользователей от массового уровня до энтузиастов. Некоторые из её материнских плат регулярно мелькают в статистике экстремального разгона на страницах ресурса HWBot.