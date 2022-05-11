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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Компания ASRock отметила своё двадцатилетие
Она была основана в мае 2002 года.
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Тайваньская компания ASRock была основана пятого мая 2002 года, поэтому на днях она отметила свой двадцатилетний юбилей. Долгое время она специализировалась на материнских платах, но в дальнейшем расширила ассортимент продукции и на серверный сегмент, и на рынок видеокарт, пусть и не на всех географических рынках. Сейчас продукцию марки можно официально приобрести в более чем 90 странах мира.

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Источник изображения: ASRock

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Филиалы ASRock имеются в Европе, США и Японии, а штаб-квартира расположена в столице Тайваня. В пресс-релизе, посвящённом круглой дате, ASRock называет себя молодой и трепетной компанией, способной удовлетворить потребности широкого круга пользователей от массового уровня до энтузиастов. Некоторые из её материнских плат регулярно мелькают в статистике экстремального разгона на страницах ресурса HWBot.

#материнские платы #asrock #юбилей
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Ты как-то неубедительно кудахчешь. "укры везде о6сераются"? Это раха везде обсерается. Нищая, разворованная, обосранная, забытая всеми.
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