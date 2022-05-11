Словенская компания EK Water Blocks воспользовалась возможностью открыто говорить о видеокарте AMD Radeon RX 6950 XT, чтобы предложить любителям жидкостного охлаждения сразу четыре модификации водоблоков EK-Quantum Vector для нового флагмана AMD.
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С точки зрения цены возглавляет линейку водоблок AMD Radeon Edition, своим дизайном старающийся попасть в стилистику эталонной видеокарты Radeon RX 6950 XT. Производитель оценил такой водоблок почти в 200 евро без учёта налогов и доставки, но в эту стоимость входит и укрепляющая пластина, а также однослотовая задняя панель для видеокарты.
Четыре других водоблока этого семейства традиционно используют основание из меди и крышку из полимерного материала, которая может быть прозрачной. В ряде модификаций медное основание лишено никелевого покрытия, а подсветка RGB тоже отсутствует, чтобы привлечь внимание любителей классических ценностей. В тех случаях, когда RGB-подсветка из шести источников предусмотрена, управлять её работой можно через совместимые утилиты материнских плат большинства производителей.
Ещё около 40 евро предстоит доплатить за укрепляющую пластину для оборотной стороны видеокарты, которая изнутри имеет все необходимые углубления и оснащается термопрокладками. Наконец, примерно за 86 евро можно стать обладателем водоблока AMD Ryzen Edition для одноимённых центральных процессоров в исполнении Socket AM4.