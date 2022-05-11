Пять моделей, не считая укрепляющих пластин.

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

Словенская компания EK Water Blocks воспользовалась возможностью открыто говорить о видеокарте AMD Radeon RX 6950 XT, чтобы предложить любителям жидкостного охлаждения сразу четыре модификации водоблоков EK-Quantum Vector для нового флагмана AMD.

реклама

Источник изображения: EK Water Blocks

С точки зрения цены возглавляет линейку водоблок AMD Radeon Edition, своим дизайном старающийся попасть в стилистику эталонной видеокарты Radeon RX 6950 XT. Производитель оценил такой водоблок почти в 200 евро без учёта налогов и доставки, но в эту стоимость входит и укрепляющая пластина, а также однослотовая задняя панель для видеокарты.

Источник изображения: EK Water Blocks

Четыре других водоблока этого семейства традиционно используют основание из меди и крышку из полимерного материала, которая может быть прозрачной. В ряде модификаций медное основание лишено никелевого покрытия, а подсветка RGB тоже отсутствует, чтобы привлечь внимание любителей классических ценностей. В тех случаях, когда RGB-подсветка из шести источников предусмотрена, управлять её работой можно через совместимые утилиты материнских плат большинства производителей.

Источник изображения: EK Water Blocks

анонсы и реклама RTX 3070 Ti подешевела НА ПОРЯДОК -22% на i5 12600 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 124 590р -20% на i7 12700K - смотри цену В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K -20% на i3 12100 в Ситилинке Пиши новости на наш сайт и зарабатывай 600 000р скидка на 98" Samsung 4K -20% на 12700F в Ситилинке Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Ещё около 40 евро предстоит доплатить за укрепляющую пластину для оборотной стороны видеокарты, которая изнутри имеет все необходимые углубления и оснащается термопрокладками. Наконец, примерно за 86 евро можно стать обладателем водоблока AMD Ryzen Edition для одноимённых центральных процессоров в исполнении Socket AM4.