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Новости Hardware Алексей Сычёв
GALAX GeForce RTX 3090 Ti HoF получила 4,3-дюймовый дисплей и опору в комплекте
Перчатки и переходники питания тоже прилагаются.
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Первое заочное знакомство с видеокартой GeForce RTX 3090 Ti HoF марки GALAX (KFA2) позволило выявить, что подсистема питания выполнена по схеме «24 + 4 фазы», а за дополнительное питание отвечают сразу два разъёма типа 12VHPWR. Появление официального описания новинки на сайте производителя позволяет лучше понять, что она из себя представляет.

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Источник изображения: GALAX (KFA2)

Штатная система воздушного охлаждения включает в себя три вентилятора, два из которых имеют диаметр крыльчатки 102 мм, а средний довольствуется диаметром 92 мм. Все три могут останавливаться для снижения уровня шума, если нагрузка на графический процессор позволяет обходиться подобным режимом охлаждения.

Конструктивно обособленный полноцветный дисплей HOF Panel III с разрешением 480 х 272 пикселя и размером диагонали 4,3 дюйма подключается к системе через порт USB, его можно разместить как на магнитном креплении, так и на столе – за счёт откидывающейся опоры. В связке с дисплеем работает фирменная утилита HOF AI Software, которая теперь устанавливается и на смартфон, позволяя управлять разгоном или работой RGB-подсветки.

Источник изображения: GALAX (KFA2)

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У графического процессора видеокарты предусмотрено три предварительно настроенных частоты: 1860 МГц, 1920 МГц и 1935 МГц. Последнюю можно вызвать только из фирменной утилиты. Видеокарта имеет габаритные размеры 339 х 144 х 68 мм и оснащается 24 Гбайт памяти типа GDDR6X. В комплекте поставки предусмотрена и специальная регулируемая алюминиевая опора (на фото), которая позволяет лучше распределять вес видеокарты после её установки в системный блок. Кроме того, к видеокарте прилагаются фирменные перчатки и два переходника питания, позволяющие подключать к одному разъёму 12VHPWR три восьмиконтактных разъёма блока питания. На задней панели можно найти три выхода DisplayPort 1.4a и один HDMI 2.1.

#видеокарты #ampere #galax #kfa2 #geforce rtx 3090 ti
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