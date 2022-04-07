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Новости Hardware Алексей Сычёв
Появились первые фото видеокарты GALAX GeForce RTX 3090 Ti Hall of Fame OC LAB Edition
Два разъёма дополнительного питания нового типа.
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Симпатизирующие оверклокерам производители видеокарт всегда готовят свои версии флагманских графических плат с увеличенным разгонным потенциалом. Судя по откровениям японского энтузиаста Duck OC, известная в нашей стране под торговой маркой KFA2 компания GALAX не смогла пропустить грядущий анонс GeForce RTX 3090 Ti в качестве повода для создания собственной уникальной видеокарты.

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Источник изображения: Twitter, Duck OC

Модель серии Hall of Fame OC LAB Edition получила характерный текстолит белого цвета, водоблок полного покрытия и белую укрепляющую пластину с оборотной стороны.

Источник изображения: Twitter, Duck OC

Подсистема питания видеокарты построена по формуле «24 + 4 фазы», тогда как эталонный вариант в исполнении NVIDIA довольствуется 18 фазами для графического процессора и 3 фазами для памяти.

Источник изображения: Twitter, Duck OC

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Разъёмов дополнительного питания 12VHPWR, соответствующих спецификациям PCI Express 5.0, на этой плате сразу два. Для экспериментов с жидким азотом требуется дополнительный запас мощности, поэтому такое сочетание не кажется излишним.

#экстремальный разгон #видеокарты #ampere #galax #kfa2 #geforce rtx 3090 ti
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