Электромобиль не должен оставаться роскошью, чтобы автопроизводители выжили.

Транснациональный автомобильный альянс Stellantis, как напоминает Bloomberg, поставил перед собой задачу перейти к концу десятилетия к реализации только электромобилей на европейском рынке, но на пути к этой цели регулярно возникают новые серьёзные препятствия. В частности, необходимым условием достижения поставленной цели является доступность необходимого количества тяговых аккумуляторов, источников «чистой» электроэнергии, сырья и зарядных станций.

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Источник изображения: Bloomberg

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Даже построив предприятия по производству аккумуляторов в Европе, компании будут зависеть от поставок компонентов из Азии, как считает глава концерна Карлос Таварес (Carlos Tavares). К концу десятилетия компания рассчитывает представить более 75 новых моделей электромобилей и увеличить годовую производственную программу до 5 млн машин. Отдельной проблемой будет способность создать электромобиль, доступный для покупателя из среднего класса. Если машины на электротяге останутся привилегией зажиточных граждан, то клиентская база сократится, а вместе с этим начнут выбывать с рынка и автопроизводители.