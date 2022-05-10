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Новости Hardware Алексей Сычёв
Апрельская выручка TSMC выросла в полтора раза в годовом сравнении
UMC тоже старается не отставать по динамике увеличения выручки.
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Издание DigiTimes взяло на себя миссию сообщить об успехах тайваньских контрактных производителей полупроводниковой продукции в показателях выручки за апрель текущего года. Лидирующая в мировом масштабе TSMC за первый месяц текущего квартала выручила $5,81 млрд, что на 0,3% больше итогов марта и на 55% больше итогов апреля предыдущего года. Всего за первые четыре месяца года TSMC увеличила выручку на 40,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Источник изображения: TSMC

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Второй квартал TSMC рассчитывает завершить с выручкой от $17,6 до $18,2 млрд. Конкурирующая компания UMC в апреле выручила не более $769 млн, но и для неё это был существенный прогресс – на 2,9% больше, чем в марте. За первые четыре месяца года UMC увеличила выручку на 35,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во втором квартале компания надеется увеличить количество отгружаемых клиентам кремниевых пластин на 4-5% по сравнению с первым кварталом, а также поднять среднюю цену реализации продукции на 3-4%.

#аналитика #финансы #полупроводники #литографическое производство #tsmc #umc
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