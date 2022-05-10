Если тайваньские СМИ в разгар пандемии упоминали о намерениях TSMC поднять цены на свои услуги несколько раз в квартал, то японское издание Nikkei Asian Review утверждает, что крупное повышение цен имело место в августе прошлого года и измерялось 20%. Очередной заметный скачок стоимости услуг компании намечен на начало следующего года, он будет измеряться 5-8%.
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Специфика этого шага заключается в том, что подорожают услуги TSMC по выпуску компонентов с использованием широкого диапазона литографических технологий – от зрелых до самых современных. Если в последнем случае клиенты достаточно легко проглотят такое повышение, то для получателей продукции TSMC, выпущенной по зрелым техпроцессам, новое повышение цен может оказаться критичным. Следует учитывать, что спрос на смартфоны и ПК в этом году рискует снизиться, и кто-то из клиентов TSMC просто не сможет безболезненно перенести возросшие затраты на кошельки конечных покупателей.