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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel Core i9-12900KS на частоте 6830 МГц занял второе место в HWBot x265 4K
Сохранив при этом активность восьми производительных ядер.
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Приобщиться к тематической «галерее славы» ресурса HWBot при помощи процессора Intel Core i9-12900KS сегодня попробовал израильский энтузиаст shar00750, который при помощи жидкого азота разогнал имеющийся у него экземпляр до 6830 МГц в материнской плате ASRock Z690 Aqua OC в сочетании с модулями памяти G.Skill, которые тоже охлаждались при помощи жидкого азота.

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Источник изображения: HWBot, shar00750

На указанной частоте процессор смог сохранить активность всех восьми производительных ядер и шестнадцати потоков, завершив тест HWBot x265 4K с результатом 36,024 кадра в секунду.

Источник изображения: HWBot, shar00750

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Этого оказалось достаточно, чтобы занять второе место не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с восемью ядрами. Правда, в абсолютном зачёте результат удостоился только 182-го места.

#экстремальный разгон #alder lake-s #core i9-12900ks
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Стас Михайлов
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Sheshenbek
18:29
Это ты правильно подметил, что продаётся. Человек нигде не работающий , и проживающий в палатке в центре города, не получает соц обеспечение на что её будет покупать?
Боррель: $300 млрд российских резервов стоит направить на восстановление Украины
вежливый NLAW
18:29
Так а на параде почему не показали? Герои ебошат орков даже в полном оркужении, стреляют им в спины, или как ты там вещал.
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taurus88
18:28
зачем считать, в школе надо было учиться а не сбегать из уроков. хотел бы я этот вопрос задать тебе, учитывая что татаров не существует.
Боррель: $300 млрд российских резервов стоит направить на восстановление Украины
Kira625
18:28
Пусть Боррель лучше присмотрит себе лесок поближе, куда за дровами зимой будет ходить. ;)
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VRoman
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Да не, просто уничтожить агрессора начавшего войну - это святое дело. Вот они и пыжаться.
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вежливый NLAW
18:27
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Xardazzz
18:27
да нвидиа сама слила взлом LHR, что бы хоть как то поддержать спрос в условиях снижающейся крипты. да и жизненный цикл 30 серии уже заканчивается, 40я на подходе
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Стас Михайлов
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taurus88
18:26
побольше бандеровских сми о том как могучий флот салорейха вот вот начнёт морскую блокаду москвы...
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