Сохранив при этом активность восьми производительных ядер.

Приобщиться к тематической «галерее славы» ресурса HWBot при помощи процессора Intel Core i9-12900KS сегодня попробовал израильский энтузиаст shar00750, который при помощи жидкого азота разогнал имеющийся у него экземпляр до 6830 МГц в материнской плате ASRock Z690 Aqua OC в сочетании с модулями памяти G.Skill, которые тоже охлаждались при помощи жидкого азота.

реклама

Источник изображения: HWBot, shar00750

На указанной частоте процессор смог сохранить активность всех восьми производительных ядер и шестнадцати потоков, завершив тест HWBot x265 4K с результатом 36,024 кадра в секунду.

Источник изображения: HWBot, shar00750

анонсы и реклама 3060 ASUS Dual дешевле 70 тр в Ситилинке -22% на i5 12600 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 124 590р В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K -20% на i3 12100 в Ситилинке Пиши новости на наш сайт и зарабатывай 600 000р скидка на 98" Samsung 4K -20% на 12700F в Ситилинке Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Этого оказалось достаточно, чтобы занять второе место не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с восемью ядрами. Правда, в абсолютном зачёте результат удостоился только 182-го места.