Приобщиться к тематической «галерее славы» ресурса HWBot при помощи процессора Intel Core i9-12900KS сегодня попробовал израильский энтузиаст shar00750, который при помощи жидкого азота разогнал имеющийся у него экземпляр до 6830 МГц в материнской плате ASRock Z690 Aqua OC в сочетании с модулями памяти G.Skill, которые тоже охлаждались при помощи жидкого азота.
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На указанной частоте процессор смог сохранить активность всех восьми производительных ядер и шестнадцати потоков, завершив тест HWBot x265 4K с результатом 36,024 кадра в секунду.
Этого оказалось достаточно, чтобы занять второе место не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с восемью ядрами. Правда, в абсолютном зачёте результат удостоился только 182-го места.