Отмечаемый в это время в США День матери генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) использовала, чтобы в очередной раз выразить признательность Сэнди Су (Sandy Su, на фото слева), служившей для будущей главы американской корпорации примером в сфере предпринимательства. Родители Лизы Су переехали с Тайваня в США, когда ей было три года. Отец работал специалистом по статистике и привил Лизе и её брату интерес к математике, а мать вскоре после переезда в США сменила карьеру бухгалтера на предпринимательскую стезю.
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Возможно, именно по этой причине обладательница многих престижных отраслевых премий использует любую возможность выразить признательность своей матери за создание условий для успешной карьеры. Очевидно, что в этом году Лиза Су решила выставить на всеобщее обозрение архивную фотографию, где они запечатлены с Сэнди вдвоём. Пост генерального директора AMD Лиза Су занимает с октября 2014 года, и весь последующий успех компании чаще всего приписывают её талантам в качестве управленца, имеющего непосредственный опыт разработки электронных компонентов.