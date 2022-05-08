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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Настольные видеокарты Intel Arc Alchemist могут задержаться до конца лета
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Немецкий ресурс Igor’s LAB со свойственной ему самоуверенностью взялся оспорить предположения прочих источников, которые гласили, что видеокарты Intel Arc Alchemist настольного класса начнут появляться в продаже уже в следующем месяце. По мнению первоисточника, рыночный дебют долгожданных новинок Intel может быть отложен до конца лета – как минимум, до июля, а как максимум, до конца августа.

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Источник изображения: Igor’s LAB

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Причиной задержки, как поясняет Igor’s LAB, может стать стремление Intel довести до ума драйверы видеокарт. Это позволит поднять их уровень быстродействия к моменту выхода на рынок, да и сама процедура возвращения Intel в этот сегмент может быть сложной и затянутой во времени. По словам источника, NVIDIA уже сделала некоторые выводы относительно будущего быстродействия Intel Arc Alchemist A770, а потому отказалась от планов анонса версии GeForce RTX 3070 Ti с 16 Гбайт памяти. Спокойна в отношении характеристик и возможностей своего Radeon RX 6750 XT и компания AMD. Решится ли Intel каким-то образом изменить расстановку сил, станет понятно этим летом, если дискретные видеокарты компании для настольного сегмента всё уже увидят свет.

#intel #видеокарты #arc alchemist
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