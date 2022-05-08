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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Toyota рискует лишиться своих рыночных позиций из-за медленного перехода на электромобили
Гибриды для компании станут пресловутым «чемоданом без ручки».
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Корпорация Toyota Motor после начала пандемии потеснила Volkswagen в статусе крупнейшего автопроизводителя в мире, ей даже удалось стать лидером на авторынке США, поскольку основной конкурент в лице GM сильнее пострадал от дефицита полупроводниковых компонентов. При этом японский автогигант весьма консервативно настроен по отношению к аккумуляторным электромобилям, и это может обернуться потерей рыночных позиций на рынке легковых транспортных средств в обозримом будущем, как поясняет Barron’s со ссылкой на общедоступные данные.

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Источник изображения: Toyota

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Сама Toyota рассчитывает, что к 2030 году выйдет на ежегодный выпуск не более чем 3,5 млн электромобилей. К тому времени до половины всех новых продаваемых машин в мире станут электромобилями. Это значит, что ежегодно будут находить своих владельцев по 50 млн электромобилей. Доля машин с этим типом силовой установки вырастет с нынешних 6 до 50%. Если Toyota к тому моменту сможет выпускать только по 3,5 млн электромобилей в год, то её доля на рынке сократится до 7%, тогда как сейчас она контролирует от 10 до 12% мирового авторынка. В сознании руководства автокорпорации ещё теплится надежда на сохранение стабильного спроса на гибриды, в производство которых компания вкладывает колоссальные средства, да и водородный проект Mirai тоже забрасывать не хочется. Конкуренты, тем временем, не стесняются начинать бизнес с нуля и нередко делают ставку исключительно на аккумуляторные электромобили.

#аналитика #электромобили #toyota #гибрид
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