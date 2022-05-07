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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава AMD отметила, что компания сосредоточена на той части рынка ПК, которая позволит ей увеличивать выручку
Переживания по поводу упадка сегмента преувеличены.
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Телеканал CNBC остаётся тем информационным ресурсом, который генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) традиционно не обделяет вниманием после публикации квартального отчёта. В очередном кратком интервью телеканалу она перечислила те сегменты рынка, которые помогли компании увеличить выручку в минувшем квартале: серверный, игровой и непосредственно рынок ПК.

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Источник изображения: CNBC

В целом, наиболее яркую динамику показал серверный сегмент, и это тот рынок, по словам главы компании, которому AMD уделяет повышенное внимание на протяжении двух последних лет. В отношении перспектив рынка ПК она признала, что падение спроса в сегменте недорогих решений и потребительских компьютеров действительно наблюдается, но AMD сейчас сосредоточила усилия на тех направлениях, которые обеспечат рост выручки даже в таких условиях. Это верхний ценовой сегмент и корпоративный сектор.

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По поводу сделки с Xilinx было сказано, что она обеспечит AMD импульсом, необходимым для сохранения стабильных темпов роста выручки на протяжении нескольких ближайших лет. Напомним, что по итогам текущего года компания рассчитывает увеличить выручку на 60%, но для этого ей придётся сделать авансовых платежей поставщикам на сумму $6,5 млрд.

#amd #аналитика #финансы
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