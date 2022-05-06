Имеется не менее двух претендентов на этот статус.

Руководство компании Turtle Beach, которая начинала свою историю в статусе производителя дискретных звуковых карт, а теперь сосредоточилась на выпуске игровой периферии, как сообщает Reuters, призналось своим акционерам, что на протяжении предыдущих пяти лет не менее трёх раз получало предложения от заинтересованных инвесторов о покупке данного бизнеса. В прошлом году в качестве финансового консультанта был нанят Bank of America, и теперь поиски покупателей стали интенсивнее.

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Источник изображения: Turtle Beach

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Уже сейчас руководство Turtle Beach провело девять встреч с потенциальными инвесторами и заключило десять соглашений о конфиденциальности. По неофициальным данным, у компании уже есть два кандидата на роль стратегического инвестора – в этом случае покупатель сам является участником того же или смежного сегмента рынка, и заинтересован в развитии бизнеса приобретаемой компании. Поступают предложения и от институциональных инвесторов, которые хотели бы просто вложиться в активы Turtle Beach. Известны и случаи отказа инвесторов от таких намерений – некоторых, например, пугает высокая степень зависимости бизнеса компании от циклов спроса на рынке игровых консолей. Пока нет гарантий, что переговоры о продаже активов Turtle Beach завершатся сделкой, не называются ни возможные суммы, ни сроки её заключения.