На недавней квартальной отчётной конференции глава AMD Лиза Су (Lisa Su) не стала конкретизировать, когда именно будут выпущены серверные процессоры EPYC семейства Genoa с архитектурой Zen 4 и 5-нм технологией производства, привычно упомянув в этом контексте второе полугодие.
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Ресурс DigiTimes оказался немного смелее в своих прогнозах и заявил, что первые 5-нм процессоры AMD будут представлены уже в сентябре этого года. Учитывая длительность процедуры экспансии новинок в серверном сегменте, это вполне жизнеспособный срок для дебюта.
Напомним, что уже в 2023 году AMD начнёт поставлять серверные процессоры Bergamo, которые получат до 128 ядер, оптимизированных для работы в «облачных» системах. Представляемые в текущем году процессоры Genoa должны ограничиться 96 ядрами. Скорее всего, потребительские процессоры Ryzen с архитектурой Zen 4 появятся уже в четвёртом квартале текущего года, они тоже будут выпускаться по 5-нм технологии компанией TSMC.