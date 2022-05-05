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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD готова представить первые 5-нм процессоры уже в сентябре
Но они наверняка будут относиться к серверному сегменту.
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На недавней квартальной отчётной конференции глава AMD Лиза Су (Lisa Su) не стала конкретизировать, когда именно будут выпущены серверные процессоры EPYC семейства Genoa с архитектурой Zen 4 и 5-нм технологией производства, привычно упомянув в этом контексте второе полугодие.

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Источник изображения: AMD

Ресурс DigiTimes оказался немного смелее в своих прогнозах и заявил, что первые 5-нм процессоры AMD будут представлены уже в сентябре этого года. Учитывая длительность процедуры экспансии новинок в серверном сегменте, это вполне жизнеспособный срок для дебюта.

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Напомним, что уже в 2023 году AMD начнёт поставлять серверные процессоры Bergamo, которые получат до 128 ядер, оптимизированных для работы в «облачных» системах. Представляемые в текущем году процессоры Genoa должны ограничиться 96 ядрами. Скорее всего, потребительские процессоры Ryzen с архитектурой Zen 4 появятся уже в четвёртом квартале текущего года, они тоже будут выпускаться по 5-нм технологии компанией TSMC.

#amd #процессоры #epyc #amd zen 4 #genoa
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