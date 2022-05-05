Но они наверняка будут относиться к серверному сегменту.

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

На недавней квартальной отчётной конференции глава AMD Лиза Су (Lisa Su) не стала конкретизировать, когда именно будут выпущены серверные процессоры EPYC семейства Genoa с архитектурой Zen 4 и 5-нм технологией производства, привычно упомянув в этом контексте второе полугодие.

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Источник изображения: AMD

Ресурс DigiTimes оказался немного смелее в своих прогнозах и заявил, что первые 5-нм процессоры AMD будут представлены уже в сентябре этого года. Учитывая длительность процедуры экспансии новинок в серверном сегменте, это вполне жизнеспособный срок для дебюта.

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Напомним, что уже в 2023 году AMD начнёт поставлять серверные процессоры Bergamo, которые получат до 128 ядер, оптимизированных для работы в «облачных» системах. Представляемые в текущем году процессоры Genoa должны ограничиться 96 ядрами. Скорее всего, потребительские процессоры Ryzen с архитектурой Zen 4 появятся уже в четвёртом квартале текущего года, они тоже будут выпускаться по 5-нм технологии компанией TSMC.