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Новости Hardware Алексей Сычёв
Мятежный глава Arm China продолжает саботировать собственную отставку
Противостоять «всей королевской коннице» взялся Неувольняемый Ву.
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Уже на протяжении двух лет кипят страсти вокруг Arm China – совместного предприятия британского разработчика процессорных архитектур Arm и группы местных инвесторов. Директор этого подразделения Аллен Ву (Allen Wu) опосредованно контролирует почти 17% акций компании, и первая попытка отправить его в отставку не увенчалась успехом. О необходимости навести порядок в китайской дочерней структуре Arm в очередной раз задумалась при подготовке к сделке с NVIDIA, но она так и не состоялась.

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Теперь, как поясняет Reuters, головная компания Arm через совет директоров предпринимает очередную попытку сместить Аллена Ву с поста генерального директора Arm China. Последняя обеспечивает примерно пятую часть выручки Arm, поэтому является лакомым кусочком для любого собственника.

Источник изображения: Yahoo Finance

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Известно, что совет директоров Arm своим решением ещё 29 апреля устранил Аллена Ву от исполнения должностных обязанностей главы Arm China. Вместо него назначили сразу двух преемников, но Аллен Ву заручился поддержкой сторонников в Китае, чтобы начать информационную кампанию в местных социальных сетях. Arm даже была вынуждена заявить, что единственным официальным каналом поставки информации в этой стране для неё будет учётная запись в Weibo. С бунтарями Arm готова бороться с использованием доступных юридических механизмов, и если порядок в этом подразделении не будет наведён, это осложнит подготовку компании к выходу на IPO к марту следующего года.

#процессоры #arm #китай
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