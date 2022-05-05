В их число войдут TSMC, GlobalFoundries и не только.

В своё время представители NVIDIA заинтриговали общественность заявлением о том, что в прошлом полугодии компания сделала авансовых платежей поставщикам на сумму около $3,4 млрд, чтобы обеспечить себя необходимыми квотами на производство компонентов и сопутствующим сырьём. Если опираться на данные квартального отчёта AMD по форме 10-Q, то в оставшееся до конца года время эта компания должна сделать авансовых платежей поставщикам на общую сумму $6,5 млрд.

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Источник изображения: AMD

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Это весьма серьёзное увеличение даже на фоне будущих периодов. Для сравнения, на следующий год сумма запланированного аванса не превышает $1,9 млрд, а после 2024 года и вовсе начинает измеряться сотнями миллионов долларов США. По всей видимости, в связи с истечением срока действия соглашения с GlobalFoundries резко уменьшатся платежи этому поставщику. Во-вторых, в этом году AMD может серьёзным образом вкладываться в увеличение объёмов производства своей продукции – это потребует как увеличения затрат на оплату услуг TSMC, так и роста расходов на покупку кремниевых пластин, подложек и прочих материалов. Поглощение Xilinx в этом отношении на структуру расходов AMD влияет не так сильно – на долю этой компании приходится авансовый платёж на сумму не более $479 млн.