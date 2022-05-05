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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Акции AMD выросли в цене на 9,1%, инвесторов больше всего воодушевляют перспективы серверного сегмента
В сегменте ПК особо ловить нечего.
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Свою первую торговую сессию после публикации квартальной отчётности акции AMD вчера завершили ростом в цене на 9,1%, почти до уровня $100 за штуку. С начала года в силу общей коррекции рынка они успели подешеветь на треть, поэтому многие аналитики делают ставку на дальнейший рост котировок. Специалисты Mizuho Securities, например, прогнозируют достижение акциями AMD уровня в $160 за штуку, SMBC Nikko Securities America ориентируются на уровень в $125 за штуку.

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Источник изображения: AMD

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В большинстве случаев оптимизм аналитиков основан на способности AMD укреплять свои позиции в серверном сегменте, в редких вариантах дополнительно упоминается и рынок игровых консолей, но сегмент ПК никто из экспертов не причисляет к перспективным. Напомним, что вчера руководство AMD не стало отрицать наличие структурного спада на рынке ПК, но заявило о наличии у компании своего рода иммунитета к подобным явлениям, поскольку сейчас она сосредоточена на продвижении более дорогих моделей процессоров и корпоративном сегменте, где наблюдается высокий спрос.

#amd #аналитика #epyc #акции #серверы
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