Свою первую торговую сессию после публикации квартальной отчётности акции AMD вчера завершили ростом в цене на 9,1%, почти до уровня $100 за штуку. С начала года в силу общей коррекции рынка они успели подешеветь на треть, поэтому многие аналитики делают ставку на дальнейший рост котировок. Специалисты Mizuho Securities, например, прогнозируют достижение акциями AMD уровня в $160 за штуку, SMBC Nikko Securities America ориентируются на уровень в $125 за штуку.
реклама
В большинстве случаев оптимизм аналитиков основан на способности AMD укреплять свои позиции в серверном сегменте, в редких вариантах дополнительно упоминается и рынок игровых консолей, но сегмент ПК никто из экспертов не причисляет к перспективным. Напомним, что вчера руководство AMD не стало отрицать наличие структурного спада на рынке ПК, но заявило о наличии у компании своего рода иммунитета к подобным явлениям, поскольку сейчас она сосредоточена на продвижении более дорогих моделей процессоров и корпоративном сегменте, где наблюдается высокий спрос.