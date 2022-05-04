Вместо собственной технологии Intel 4.

На недавней квартальной отчётной конференции глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) заявил, что инженерные образцы процессоров Meteor Lake, которые пойдут в серию в следующем году, уже способны загружать три вида популярных операционных систем. Напомним, этим процессорам будет присуща многокристальная компоновка с использованием трёх разнородных кристаллов, и не все из них компания будет производить самостоятельно. Ресурс DigiTimes теперь сообщает, что собственный техпроцесс Intel 4, по свойствам сопоставимый с 7-нм в прежней трактовке, в результате может быть заменён на 5-нм технологию в исполнении TSMC.

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Источник изображения: Intel

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По сути, Intel почти полностью доверит выпуск процессоров Meteor Lake компании TSMC. В принципе, за собой она оставит процесс монтажа кристаллов в корпус и тестирование уже готовых процессоров. Высокая степень зависимости от стороннего исполнителя ставит Intel в рискованную ситуацию, но тут важнее понимать, что для компании важнее, ведь и собственный техпроцесс Intel 4 наверняка не даётся так легко и гладко, чтобы полностью полагаться на собственные силы. Естественно, все эти изменения пока обсуждаются лишь на уровне слухов и могут быть скоро опровергнуты, учитывая чувствительность данной тематики.