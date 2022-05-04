На минувшей квартальной отчётной конференции генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) лаконично заявила, что выручка в сегменте графических решений за период выросла на большую величину, выраженную двузначными процентами. Продажи настольных видеокарт семейства Radeon в рознице были рекордными, хотя из контекста заявления не совсем понятно, о каких единицах измерения идёт речь – скорее всего, именно о денежных показателях.
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Объёмы продаж настольных графических процессоров AMD в минувшем квартале почти удвоились по сравнению с первым кварталом прошлого года, в компании это объясняют популярностью решений семейства Radeon RX 6000. В прошлом квартале дебютировали и мобильные видеокарты этой серии в составе серийных ноутбуков, в компании рассчитывают на их стабильную экспансию в ближайшие месяцы.