Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Локдауны в Китае не смогут оказать существенного влияния на бизнес AMD
Да и с дефицитом компания борется успешно.
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus за 100 с началом
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
Слив RTX 3080 по цене 3070 Ti

Редкая квартальная отчётная конференция обходится без обсуждения ситуации с дефицитом компонентов, и профильное мероприятие AMD не стало исключением. Лиза Су (Lisa Su) сразу пояснила, что в условиях нехватки кремниевых пластин или подложек для чипов её разработки компания не смогла бы повысить прогноз по росту выручки в текущем году до 60%, поэтому даже если какие-то трудности имеются, партнёры AMD с ними справляются.

реклама

Источник изображения: AMD

анонсы и реклама
Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь
RTX 4000 в продаже за 131 000р
1Tb WD подешевел вдвое в Ситилинке
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
-30% на 2Tb WD в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba
98" Samsung 4K - 3 419 000р

Непосредственно локдауны в Китае на бизнес AMD повлияют слабо, хотя клиенты компании в этих условиях могли пострадать. Этот эффект уже учтён в прогнозе по выручке на второй квартал, и вряд ли будет носить долгосрочный характер. С появлением в структуре компании Xilinx придётся оптимизировать работу по доступу к контрактным мощностям с использованием более зрелой литографии типа 16 нм, но и эта проблема вполне решаема, по словам главы AMD.

#amd #аналитика #финансы #полупроводники #дефицит чипов #локдаун
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Продажи настольных видеокарт AMD Radeon в первом квартале почти удвоились
Intel постарается добиться использования 5-нм техпроцесса TSMC при производстве процессоров Meteor Lake
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему «школа» радиоэлектроники СССР в 1950-1970-х годах была на голову выше, чем в западных странах
188
Какой компьютер я бы купил, если бы у меня были лишние 330 000 рублей – игровая сборка «Весна 2022»
33
Как Amazon (и не только) следит за всеми вокруг
14
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 4G D5
10
Лучшие портативные компьютеры в 2022
1
Сюжетные дополнения игры Borderlands | Краткий обзор
1
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 Flip OLED (UP5401E)
1

Сейчас обсуждают

Александр Железняк
11:58
"но американцы не унывают, продолжая щедро раздавать пинки всем несогласным с их пониманием мироустройства." Время однополярного мира приходит к концу и настают времена когда весь мир будет пинать пин...
Проводить виртуальные платежи становится всё сложнее – Bankoff заморозил деньги граждан России
Елена Коренкова
11:56
В середине 80-х школьные классы оснащались компьютерами ДВК 1-2-3, Бк-0010,11, Агатами. А домашних компьютеров было пруд пруди. От Рк-86 до IBM совместимых, типа МС-1502, Поиск и прочих. Причем все на...
Почему «школа» радиоэлектроники СССР в 1950-1970-х годах была на голову выше, чем в западных странах
Александр Еремеев
11:47
В кожанке, как и дядя.
Для игровых консолей текущего поколения следующий год может стать пиковым с точки зрения выручки
Зю
11:45
Неделю назад была новость, что в этом году в ноуты Zen3+ пойдут, в следующем уже Zen4.
AMD рассказала о всех семействах процессоров Zen 4 для настольных ПК и ноутбуков
Василий Сорокин
11:36
ты даже свой член найти не сможешь, он у тебя мелкий в твоем сале же где то затерялся )))))))))))))))) свинка бешеная ))))
Бюджетные видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce GTX 1660 скинула 50 000р
Василий Сорокин
11:34
А как на украине, евроинтеграция прошла по плану? Вроде как 8 лет уже прошло и теперь то все там получают в среднем как в европе по 3000$ в месяц?
Бюджетные видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce GTX 1660 скинула 50 000р
Василий Сорокин
11:32
В смысле с накрученным? ради фана не поделишься пруфами или просто балаболка-пиздаболка по жизни? )))
Неизвестные мошенники пытались взломать ПК известного блогера из РФ – реальная история от DG
Василий Сорокин
11:31
Походу реально дурачек )))
Неизвестные мошенники пытались взломать ПК известного блогера из РФ – реальная история от DG
DH 44
11:30
А что добавлять в Cloudflare? Как можно писать тут в личку?
Shadowsocks через Cloudflare CDN - повышаем безопасность в Сети
Константин Дятлов
11:27
по всему миру русскоязычных полно, тех же украинцев
Похоже, CDPR отменила русскую озвучку дополнений к Cyberpunk 2077
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем