Редкая квартальная отчётная конференция обходится без обсуждения ситуации с дефицитом компонентов, и профильное мероприятие AMD не стало исключением. Лиза Су (Lisa Su) сразу пояснила, что в условиях нехватки кремниевых пластин или подложек для чипов её разработки компания не смогла бы повысить прогноз по росту выручки в текущем году до 60%, поэтому даже если какие-то трудности имеются, партнёры AMD с ними справляются.
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Непосредственно локдауны в Китае на бизнес AMD повлияют слабо, хотя клиенты компании в этих условиях могли пострадать. Этот эффект уже учтён в прогнозе по выручке на второй квартал, и вряд ли будет носить долгосрочный характер. С появлением в структуре компании Xilinx придётся оптимизировать работу по доступу к контрактным мощностям с использованием более зрелой литографии типа 16 нм, но и эта проблема вполне решаема, по словам главы AMD.