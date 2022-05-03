До $151,7 млрд, по данным ассоциации SIA.

Отраслевая ассоциация SIA, объединяющая 99% компаний полупроводникового сектора из США и две трети участников рынка за пределами страны, отчиталась о выручке отрасли по результатам первого квартала текущего года. Её совокупный размер вырос на 23% по сравнению с выручкой аналогичного периода предыдущего года. Последовательно выручка сократилась на 0,5%, а вот мартовские показатели в отдельности составили $50,6 млрд, что соответствовало последовательному увеличению на 1,1%.

реклама

Источник изображения: TSMC

анонсы и реклама Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь RTX 4000 в продаже за 131 000р 1Tb WD подешевел вдвое в Ситилинке Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 -30% на 2Tb WD в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб Вдвое подешевел 500Gb Toshiba 98" Samsung 4K - 3 419 000р

Больше всего мартовская выручка в годовом сравнении увеличилась в США, на 40,1%, хотя по сравнению с февралём здесь наблюдалось падение на 1,5%. На втором месте в годовом сравнении по приросту выручки оказалась Европа (25,7%), далее следует Япония (20,4%), Китая довольствуется пятым местом с 17,3% прироста, а вот страны АТР и все прочие попали на четвёртое место с 17,9% прироста выручки от реализации полупроводниковых компонентов.