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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Выручка от реализации полупроводниковых изделий в первом квартале выросла на 23%
До $151,7 млрд, по данным ассоциации SIA.
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Отраслевая ассоциация SIA, объединяющая 99% компаний полупроводникового сектора из США и две трети участников рынка за пределами страны, отчиталась о выручке отрасли по результатам первого квартала текущего года. Её совокупный размер вырос на 23% по сравнению с выручкой аналогичного периода предыдущего года. Последовательно выручка сократилась на 0,5%, а вот мартовские показатели в отдельности составили $50,6 млрд, что соответствовало последовательному увеличению на 1,1%.

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Источник изображения: TSMC

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Больше всего мартовская выручка в годовом сравнении увеличилась в США, на 40,1%, хотя по сравнению с февралём здесь наблюдалось падение на 1,5%. На втором месте в годовом сравнении по приросту выручки оказалась Европа (25,7%), далее следует Япония (20,4%), Китая довольствуется пятым местом с 17,3% прироста, а вот страны АТР и все прочие попали на четвёртое место с 17,9% прироста выручки от реализации полупроводниковых компонентов.

#аналитика #финансы #полупроводники
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