О деятельности UMC известно не так много, поскольку этот тайваньский контрактный производитель полупроводниковой продукции остаётся в тени своего большого конкурента – TSMC. И всё же, с подачи вездесущего DigiTimes мы узнаём, что решившая в определённый момент отказаться от выпуска 14-нм и 12-нм продукции UMC теперь возвращает её на конвейер по требованию клиентов.
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Последние нашлись в сегменте разработчиков сетевых телекоммуникационных решений и автомобильных компонентов. Строго говоря, автомобильная отрасль привыкла довольствоваться довольно зрелой литографией, и даже 14-нм техпроцесс по её меркам является слишком продвинутым. Однако, на подходе большие перемены в требованиях к компонентной базе автомобилей. Они должны связываться с беспроводными сетями и помогать водителю в управлении, а потому микропроцессорная техника внутри транспортных средств неизбежно будет эволюционировать.