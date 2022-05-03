Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
UMC вернёт на конвейер 12-нм и 14-нм технологии по запросу клиентов
Они будут использоваться для выпуска сетевых и автомобильных компонентов.
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus за 100 с началом
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
Слив RTX 3080 по цене 3070 Ti

О деятельности UMC известно не так много, поскольку этот тайваньский контрактный производитель полупроводниковой продукции остаётся в тени своего большого конкурента – TSMC. И всё же, с подачи вездесущего DigiTimes мы узнаём, что решившая в определённый момент отказаться от выпуска 14-нм и 12-нм продукции UMC теперь возвращает её на конвейер по требованию клиентов.

реклама

Источник изображения: DigiTimes

анонсы и реклама
Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь
RTX 4000 в продаже за 131 000р
1Tb WD подешевел вдвое в Ситилинке
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
-30% на 2Tb WD в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba
98" Samsung 4K - 3 419 000р

Последние нашлись в сегменте разработчиков сетевых телекоммуникационных решений и автомобильных компонентов. Строго говоря, автомобильная отрасль привыкла довольствоваться довольно зрелой литографией, и даже 14-нм техпроцесс по её меркам является слишком продвинутым. Однако, на подходе большие перемены в требованиях к компонентной базе автомобилей. Они должны связываться с беспроводными сетями и помогать водителю в управлении, а потому микропроцессорная техника внутри транспортных средств неизбежно будет эволюционировать.

#полупроводники #литографическое производство #автомобили #umc
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

США и Япония попытаются совместными усилиями осваивать 2-нм техпроцесс
Аналитики Citi убеждены, что спрос на чипы в автомобильном, промышленном и телекоммуникационном сегментах остаётся высоким
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему «школа» радиоэлектроники СССР в 1950-1970-х годах была на голову выше, чем в западных странах
52
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 2
14
Какой компьютер я бы купил, если бы у меня были лишние 330 000 рублей – игровая сборка «Весна 2022»
22
Как Amazon (и не только) следит за всеми вокруг
13
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B660-Creator D4
2
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 4G D5
9

Сейчас обсуждают

quid irrumabo
15:08
Не, я всё понимаю, но чувак, это реально неформат, ни в какие ворота уже. Ты о чём думал, когда это говно почтил? Завтра про Баскова напишешь?
В Великобритании на фоне кризиса предлагают гробы в аренду
Сева Шевченко
15:07
Чем он был так мерзок по-твоему? (хотя сразу видно, что ты там не жил, мальчуган)
Почему «школа» радиоэлектроники СССР в 1950-1970-х годах была на голову выше, чем в западных странах
dmitry07
15:06
Странно, зачем тогда продавали Eidos-активы, могли бы оставить и увеличить ростер игр Сони?
Инсайдер: Square Enix сама готовится к поглощению со стороны Sony
TNT
15:05
Вопрос в том, что такое "выпускал все абсолютно, что нужно"? Не помню, чтобы в каждой квартире даже в 80е была стиральная машина-автомат. Микроволновую печь вообще я увидел только году в 1995, а посуд...
Почему «школа» радиоэлектроники СССР в 1950-1970-х годах была на голову выше, чем в западных странах
quid irrumabo
15:04
Чем тебе нищеброды на великах не угодили?
Какой компьютер я бы купил, если бы у меня были лишние 330 000 рублей – игровая сборка «Весна 2022»
quid irrumabo
15:02
Это вывеска была красивая, а ты у работников спроси как там внутри, разведенных на кредитки спроси, годами выплачивающих по ним одни проценты только.
Олег Тиньков заявил, что его вынудили продать долю в банке Тинькофф "за 3% от реальной стоимости"
Эдуард Щербанев
15:01
А в какой банк и к какому брокеру вывел?
Сколько на самом деле получил Олег Тиньков после продажи банка – реальная оценка стоимости TCS Group
huk87
15:00
можно матреху на b450 за 6к и кулер гаммакс 400 еще минус почти 10к
Какой компьютер я бы купил, если бы у меня были лишние 330 000 рублей – игровая сборка «Весна 2022»
Hacknir
14:55
иди на рашу тудей с таким мусором
В Великобритании на фоне кризиса предлагают гробы в аренду
nukemall
14:55
Ровесником Cray-1 является первый "Эльбрус" который лет на пять отстал в разработке, но по производительности был примерно сравним, а микросхемная версия БЭСМ-6 у него шла отдельной стойкой как "аппар...
Почему «школа» радиоэлектроники СССР в 1950-1970-х годах была на голову выше, чем в западных странах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем