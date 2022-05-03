Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Попытка демократов прижать майнеров в США силами экологического ведомства встретила сопротивление лобби
Не на тех напали!
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus за 100 с началом
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
Слив RTX 3080 по цене 3070 Ti

В рядах Демократической партии США, как поясняет CNBC, нашлось немало желающих призвать ведомство EPA, курирующее в стране вопросы экологии, призвать к ответу крупных майнеров, добывающих биткоин на территории США. Высокое энергопотребление такого вида деятельности, по мнению авторов инициативы, требует законодательного вмешательства и регулирования.

реклама

Источник изображения: Pixabay

В ответном письме противники этой инициативы, среди которых нашлись не только промышленные майнеры криптовалют, но и их публичные сторонники, оспаривают предлагаемый демократами подход к регулированию отрасли. По их словам, центры обработки данных сами по себе не определяют степень влияния на окружающую среду, они лишь потребляют производимое на стороне электричество, и в законодательном поле США уже существует немало инициатив, направленных на «озеленение» энергетической сферы. Экологическое ведомство не должно заниматься регулированием в сфере вычислительных нагрузок, а способно влиять только на энергетическую отрасль, как считают «криптозащитники».

анонсы и реклама
Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь
RTX 4000 в продаже за 131 000р
1Tb WD подешевел вдвое в Ситилинке
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
-30% на 2Tb WD в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba
98" Samsung 4K - 3 419 000р

Отсылка их оппонентов к статистике высоких темпов генерирования электронных отходов криптовалютной отраслью тоже подвергается критике. Искомый отчёт, который указывает на способность деятельности по добыче биткоина ежегодно генерировать более 30 тысяч тонн электронных отходов, опирался на условную норму полного списания одной майнерской фермы за 1,3 года. В действительности оборудование служит гораздо дольше, и вся криптовалютная отрасль генерирует меньше отходов, чем заявляется в исследовании.

#майнинг #криптовалюты #биткоин #сша #окружающая среда
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Объёмы экспорта товаров из США в РФ сократились на 90% по сравнению с январём
Volkswagen локализует в США производство электромобилей, включая пикап
США и Япония попытаются совместными усилиями осваивать 2-нм техпроцесс
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 2
14
Какой компьютер я бы купил, если бы у меня были лишние 330 000 рублей – игровая сборка «Весна 2022»
8
Как Amazon (и не только) следит за всеми вокруг
9
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B660-Creator D4
2
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 4G D5
8
Почему «школа» радиоэлектроники СССР в 1950-1970-х годах была на голову выше, чем в западных странах
2

Сейчас обсуждают

vanyaindigo
10:09
Это значит, что подключаться можно только к известным IP-адресам. Все остальное будет блокироваться.
Shadowsocks через Cloudflare CDN - повышаем безопасность в Сети
DH 44
09:57
Привет! "Белый список" в Туркменистане, что это значит? Извини, если вопрос наивный.
Shadowsocks через Cloudflare CDN - повышаем безопасность в Сети
CTyDeHT
09:52
типа найди отличия от других обмылков?
Появились спецификации и изображения смартфона Motorola Moto G82 на Snapdragon 695
Роман Ефимочкин
09:49
После майских праздников буду встречаться с Владимиром Владимировичем и спрошу че там у них произошло!!!
Олег Тиньков заявил, что его вынудили продать долю в банке Тинькофф "за 3% от реальной стоимости"
Шваброид
09:44
Амазон? Значит выходцем из убежища будет сильная и независимая женщина негр, рейдеры будут радужные петушки, братство стали превратится в сестринство прокладок ну и далее по списку.
Съемки сериала по вселенной серии игр "Fallout" могут начаться уже в июне
BigCar
09:43
Госконторы закупаются по оверпарайсу ;)
Из российских магазинов пропали некоторые модели жестких дисков
Vitalie Varlan
09:42
Меня в Молдове никто не заставлял заниматься радиотехникой во времена СССР. Это было мое. Жил в селе, радио детали выколачивал отовсюду, от сломанной техники до радиодетали почтой. Потом был техникум,...
Почему «школа» радиоэлектроники СССР в 1950-1970-х годах была на голову выше, чем в западных странах
BigCar
09:41
А особо-особо нужное на дискетах 5.25'' хранят. А самое-самое особо-особо очень-очень нужное на перфокартах.
Из российских магазинов пропали некоторые модели жестких дисков
LENIN1918
09:37
администрация путина позвонила в банк и пригрозила национализировать бесплатно. личный приказ путина. можете у путина спросить
Олег Тиньков заявил, что его вынудили продать долю в банке Тинькофф "за 3% от реальной стоимости"
Serezhka
09:31
А чего тут писать? Я сам родился и вырос в СССР, будучи школьником ходил в фотокружок и в радиокружок, нас заставляли ходить хоть в один кружок, на выбор, менять их можно было хоть каждый день пока не...
Почему «школа» радиоэлектроники СССР в 1950-1970-х годах была на голову выше, чем в западных странах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем