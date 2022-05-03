Не на тех напали!

В рядах Демократической партии США, как поясняет CNBC, нашлось немало желающих призвать ведомство EPA, курирующее в стране вопросы экологии, призвать к ответу крупных майнеров, добывающих биткоин на территории США. Высокое энергопотребление такого вида деятельности, по мнению авторов инициативы, требует законодательного вмешательства и регулирования.

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Источник изображения: Pixabay

В ответном письме противники этой инициативы, среди которых нашлись не только промышленные майнеры криптовалют, но и их публичные сторонники, оспаривают предлагаемый демократами подход к регулированию отрасли. По их словам, центры обработки данных сами по себе не определяют степень влияния на окружающую среду, они лишь потребляют производимое на стороне электричество, и в законодательном поле США уже существует немало инициатив, направленных на «озеленение» энергетической сферы. Экологическое ведомство не должно заниматься регулированием в сфере вычислительных нагрузок, а способно влиять только на энергетическую отрасль, как считают «криптозащитники».

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Отсылка их оппонентов к статистике высоких темпов генерирования электронных отходов криптовалютной отраслью тоже подвергается критике. Искомый отчёт, который указывает на способность деятельности по добыче биткоина ежегодно генерировать более 30 тысяч тонн электронных отходов, опирался на условную норму полного списания одной майнерской фермы за 1,3 года. В действительности оборудование служит гораздо дольше, и вся криптовалютная отрасль генерирует меньше отходов, чем заявляется в исследовании.