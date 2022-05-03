Это на 62% больше, чем годом ранее.

Уже после закрытия сегодняшней торговой сессии на фондовых площадках США компания AMD опубликует свой квартальный отчёт, а представители ресурса Seeking Alpha уже обобщают прогнозы аналитиков по двум ключевым показателям деятельности компании в минувшем квартале. По их мнению, выручка AMD вырастет на 62% до $5,58 млрд, а доход на одну акцию снизится на 3,2% до $0,92.

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Источник изображения: Getty Images

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Как поясняет источник, на протяжении двух предыдущих лет статистика AMD в ста процентах случаев превосходила прогнозные величины, называемые экспертами. Сама компания в предыдущем квартале рассчитывала выручить от $4,9 до $5,1 млрд. По мнению экспертов Raymond James, после выхода 5-нм процессоров EPYC поколения Genoa отрыв AMD от основного конкурента в лице Intel только увеличится. От циклических колебаний рынка компания зависит меньше некоторых его участников, поэтому перспективы дальнейшего роста у ценных бумаг AMD довольно хорошие.