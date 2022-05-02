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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Qualcomm будет снабжать Volkswagen чипами для автопилота
До самого 2031 года.
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Американская компания Qualcomm полна планов укрепить свои позиции в сегменте автомобильных решений, который сейчас испытывает потребность не только в телекоммуникационных компонентах, но и в чипах для систем активной помощи водителю. С корпорацией GM у Qualcomm уже есть соответствующая договорённость, а ещё одним крупным клиентом американского разработчика может стать немецкий автоконцерн Volkswagen, как отмечает Reuters со ссылкой на Handelsblatt.

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Источник изображения: Qualcomm

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По данным источника, контракт между Qualcomm и Volkswagen обяжет первую из компаний снабжать вторую чипами для систем активной помощи водителю с 2026 по 2031 годы, как минимум, и на эти цели немецкий автопроизводитель рассчитывает потратить не менее 1 млрд евро. К слову, Samsung в подобных отношениях с немецким автогигантом тоже был замечен, так что нельзя исключать, что Qualcomm будет не единственным поставщиком.

#qualcomm #автопилот #volkswagen
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