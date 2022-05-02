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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
США и Япония попытаются совместными усилиями осваивать 2-нм техпроцесс
В 1990 году вторая из стран контролировала половину мирового рынка полупроводников.
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Складывается впечатление, что главным союзником США и Японии в сфере передовой литографии остаётся Тайвань, ведь местная компания TSMC построит по новому предприятию на территории обеих стран, но ни одно из них не будет к моменту запуска конвейера специализироваться на передовой для своего времени литографии. Предприятие в Аризоне начнёт выпускать 5-нм продукцию не ранее 2024 года, а к тому времени на тайваньских предприятиях TSMC уже вовсю будет выпускаться 3-нм продукция. В Японии примерно в те же сроки максимум будет освоен выпуск 16-нм продукции.

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Как сообщает издание Nikkei Asian Review со ссылкой на собственные источники, власти Японии и США рассчитывают на взаимопомощь в освоении техпроцессов от 2-нм и тоньше, не особо доверяя Тайваню в этом отношении. Уже на следующей неделе США с деловым визитом может посетить Коити Хагиуда (Koichi Hagiuda), министр экономики, торговли и промышленности Японии. После встречи с американской коллегой Джиной Раймондо (Gina Raimondo) он намеревается объявить о стратегическом сотрудничестве двух стран в сфере передовой литографии.

Источник изображения: TSMC

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Нельзя сказать, что такой союз обречён на неудачу. По крайней мере, специалисты IBM всё ещё разрабатывают в США передовые литографические технологии, и в прошлом году они создали прототип ячейки памяти, выпущенный по 2-нм технологии. Японские производители сильны в выпуске оптического оборудования и материалов, используемых в литографии. Не исключено, что альянс США и Японии попытается продвинуться в промышленном использовании чиплетов. Если Intel данный метод компоновки применяет самостоятельно, то AMD в этой сфере продвинулась чуть раньше, но при поддержке тайваньской TSMC.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc #сша #тайвань #япония
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